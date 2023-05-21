وكيل صحة سوهاج يشهد تدشين مبادرة «الألف الذهبية»

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تدشين مبادرة الرئيس "الألف الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة بالمركز الإقليمى للتدريب بالتعاون بين وزارة الصحة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت رعاية طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة، وحضور الأستاذ الدكتور عبلة الألفى مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصرى وأحمد خيرى المنسق العام للمبادرة





وأشار "النجار" إلى أهمية المبادرة لمواجهة خطر وتحديات الزيادة السكانية. وثمن دور وزارة الصحة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وحرصهم على توفير حياة أفضل للأطفال من خلال المبادرة التى تهدف إلى حل القضية السكانية كيفا وكما من منظور حقوق الطفل فى الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره والتى تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية المبادرة لصحة الأسرة المصرية ودور الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال فى عمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمى المشورة الأسرية بهدف أن تنمية القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية.

وأشارت أيضا إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال خلال فترة الحمل وكيفية الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة انفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.