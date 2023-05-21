محافظ قنا يبحث سبل حماية الثروة السمكية 

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ قنا أشرف الداودى اليوم الأحد، سبل حماية الثروة السمكية بالمحافظة بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، خلال لقائه بالمهندس جمال عبدالحكم محمدين مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى.





وقال محافظ قنا -فى تصريح له اليوم- إن اللقاء يأتى استعدادا لعمليات نقل وإنزال مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش بفرع النيل بمدينة نجع حمادى، مضيفا أن الهدف من عمليات إنزال الأسماك بالمسطحات المائية هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المصايد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة من الأسماك ذات الجودة العالية، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك، ويحقق الاكتفاء الذاتى. ومن جانبه، أوضح المهندس جمال عبدالحكم، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعمل بشكل دؤوب على تطوير وتنمية المسطحات المائية ويحرص على الارتقاء بقطاع الثروة السمكية، ويعمل على استكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية والتى يتبناها المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الحسين فرحات. وفى نهاية اللقاء، أشاد محافظ قنا بالجهود الكبيرة والمستمرة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدعم قطاع الثروة السمكية والحفاظ عليها وتنميتها.

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