جدة - نرمين السيد - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى وسلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم، أرفع الأوسمة فى البلدين، ذلك احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى قصر الاتحادية جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى وسلطان عُمان يتبادلان الأوسمة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.