محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق لمساكن الجلاء

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، الموقف التنفيذى لربط مرفق الصرف الصحى لمشروع مساكن الجلاء على الشبكات العمومية لخدمة الوحدات السكنية بالمشروع، وذلك فى إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمدينة المنصورة.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذى بحضور نائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ والسكرتير العام للمحافظة أيمن الشريف وأعضاء الأجهزة التنفيذية القائمة والمشرفة على التنفيذ للمشروع.

واستعرض "مختار" خلال الاجتماع آخر مستجدات أعمال توصيل مرفق الصرف الصحى لمشروع مساكن الجلاء حيث أوشكت أعمال تنفيذ مشروع المساكن بالمنطقة على الانتهاء والتسليم وقد وجه محافظ الدقهلية بالإسراع فى إنهاء أعمال توصيل الصرف الصحى للمشروع على الشبكة الرئيسية ومحطة المعالجة الحالية للصرف الصحى وأن يتم الانتهاء من ذلك على الأكثر مع مطلع شهر أكتوبر القادم قرب افتتاح المشروع.

ووجه "مختار" بقيام كافة الجهات القائمة والمشرفة على تنفيذ المشروعات سرعة التنفيذ للمهام المنوطة بها والعمل المستمر من أجل تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد "مختار على" أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير عواصم المحافظات ومشروع المناطق غير المخططة هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية فى ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذى تشهده مصر فى كافة القطاعات.

جدير بالذكر أن مشروع أرض مساكن الجلاء تضمن إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد وحدات سكنية 704 وحدات سكنية وأيضا 58 محلا.