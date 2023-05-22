الأوقاف: انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد فاطمة الزهراء

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية أوقاف القاهرة - فى بيان اليوم - أن فنانة العرائس رحمة محجوب قدمت خلال الندوة عرضًا مسرحيًّا بعنوان: "مساعدة الغير أفضل أنواع الخير"، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".

كما قدم مجموعة من الأطفال العديد من الأنشطة، ورددوا أسماء الله الحسنى خلف إمام المسجد وواعظة المسجد، وختم اللقاء بالصلاة على النبى "صلى الله عليه وسلم".