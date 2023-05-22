جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية أوقاف القاهرة - فى بيان اليوم - أن فنانة العرائس رحمة محجوب قدمت خلال الندوة عرضًا مسرحيًّا بعنوان: "مساعدة الغير أفضل أنواع الخير"، وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".
كما قدم مجموعة من الأطفال العديد من الأنشطة، ورددوا أسماء الله الحسنى خلف إمام المسجد وواعظة المسجد، وختم اللقاء بالصلاة على النبى "صلى الله عليه وسلم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد فاطمة الزهراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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