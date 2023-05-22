اختتام البرنامج التدريبى لاشتراطات مصانع الكواشف المعملية بهيئة الدواء

جدة - نرمين السيد - وجرى خلال التدريب، الذى جاء طبقًا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها بمصانع الكواشف المعملية محلية الصنع وإجراءات التفتيش المتبعة طبقًا لاشتراطات التصنيع الجيد العالمية لرفع كفاءة الإنتاج المحلى وضمان توافر كواشف معملية آمنة وفعالة وذات جودة عالية فى السوق المصرى. يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذى يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030 حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة فى مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية. يأتى ذلك انطلاقًا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

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