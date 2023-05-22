مصر وسلطنة عمان توقعان اليوم اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبى

جدة - نرمين السيد - يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب العمانى سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية وعن الجانب المصرى الدكتور محمد معيط وزير المالية. وقال سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبى إنه سيتم اليوم الإثنين تنظيم منتدى الأعمال المصرى العمانى يشارك فيه وزيرى المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار فى عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية ٢٠٢١.

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