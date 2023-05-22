الأنبا باخوم يُدشن كنيسة العذراء بنجع حسنين فى سوهاج (صور)

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جدة - نرمين السيد - شارك صلوات التدشين والقداس الذى تلاه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربى بسوهاج، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان وخورس الشمامسة وأهل القرية، وجرى تدشين 6 مذابح وأيقونات حضن الآب بهم إلى جانب أيقونات الكنيسة.
ودُشِّن المذبح الأوسط بالطابق العلوى على اسم السيدة العذراء والمذبح البحرى على اسم القديس ونس الأقصرى، والقبلى على اسم القديسين الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا كاراس السائح.
أما مذابح الطابق السفلى فدُشِّن الرئيسى على اسم الشهيد أبى سيفين والبحرى على الشهيدين مار مينا ومار بقطر والقبلى على رئيسى الملائكة ميخائيل وغبريـال.
بدأ بعد انتهاء التدشين القداس الإلهى وعقب صلاة الصلح رسم نيافتهما 170 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة مرتل، وعقب القداس تم افتتاح مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة.
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