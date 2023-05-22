أستاذ عمارة: منطقة القاهرة الخديوية متحف مفتوح (فيديو)

وقالت، خلال مداخلة لها مع الإعلامية إيمان الحصرى، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن منطقة القاهرة الخديوية خططت بشكل رائع حتى أصبحت مثل متحف مفتوح من شدة جمالها وتصميم المبانى الجذاب.
وأكدت أن منطقة القاهرة الخديوية كانت بداية التخطيط بالفكر الأوروبى مثل ما خطط لباريس بمعنى أنه تم تخطيط الشوارع لكى تتسع وتكون أكثر استقامة ووجود ميادين يخرج منها عدة محاور.
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