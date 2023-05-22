استشارى تغذية: الشعرية سريعة التحضير غير صحية.. وشرب الشاى ليس خطرا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة لها مع الإعلامية إيمان الحصرى، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن تناول الشاى بعد الطعام لا يمثل خطورة على الجسم كما يدعى البعض.
وأشار إلى أنه لابد من الامتناع من الأكل خارج المنزل على قدر الأماكن وخاصة المأكولات التى تكون بها شطة أكثر من الحد الطبيعى.
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