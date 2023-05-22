الصحة تطلق 9 قوافل طبية جديدة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، الإثنين، أن القوافل للكشف والعلاج مجانًا فى تخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت أن القوافل تشمل محافظات القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، القليوبية، مطروح، البحر الأحمر، المنيا، الأقصر.