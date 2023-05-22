تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على الارتقاء بالتعاون مع سلطنة عمان يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة الأهرام إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلاقات الودية التاريخية، التى تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتى تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس فى قصر الاتحادية، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق ضيفا مكرما على مصر، معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح فى تحقيق رؤية «عمان 2040».

وأشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية- العمانية، وأواصر المودة والأخوة التى تجمع بين الشعبين عبر التاريخ، مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى بينهما فى جميع المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التى تحققت فى هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط فى يونيو 2022، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجى وثقافى للأمة العربية، وكونها عنصرا أساسيا فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة فى معدلات النمو التجارى، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية فى هذا الشأن بين الجهات المعنية فى الدولتين، وتباحث الجانبان أيضا بخصوص تبادل الخبرات والتجارب فى تحقيق التطوير المؤسسى، وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فى إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما فى ظل التهديدات الكبيرة التى تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذى يحمى المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.

وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات التى تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتى ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع جميع الحالات، انحيازا لجانب المواطنين وحرصا على مصالحهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، التى تستهدف إضافة تيسيرات تساعد فى تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة فى إغلاق ملف المخالفات نهائيا، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمى إن الاجتماع استعرض أيضا النتائج الإيجابية التى ستترتب على الإجراءات التى وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعى اليد لتقنين الأوضاع، 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

ومن جانب آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سداد مستحقات شركة المقاولون العرب التى تمت المصادقة عليها، دون ملاحظات من الوزارات والجهات الحكومية، وفق خطة سداد بتدفقات محددة.

وأكد مدبولى - خلال اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة «المقاولون العرب» لدى عدد من الجهات الحكومية - أن لقاء أمس استهدف متابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة «المقاولون العرب» لدى عدد من الجهات الحكومية، والعمل على سرعة سداد تلك المستحقات، موضحا أن الدولة حريصة على استمرار الأداء المميز لشركة «المقاولون العرب»، والسعى لتوسيع نشاطها داخليا وخارجيا، لأنها تعد ذراعا للدولة فى مجال البناء والتنمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم ما تنفذه الشركة من مشروعات على المستويين المحلى والخارجى، مؤكدا أهمية سرعة العمل على سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، الذى من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم أعمالها ونشاطها، وذلك بالنظر لتنوع المشروعات التى تنفذها لمصلحة العديد من الجهات الحكومية.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير أسبوعى بشأن ما تم التوافق عليه وسداده من المستحقات، مجددا تأكيد أهمية الدفع بعمل الشركة فى هذه المرحلة المهمة.

وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف المشروعات التى تنفذها شركة «المقاولون العرب» لمصلحة عدد من الوزارات والجهات الحكومية، التى تسهم فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على مناقشة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن «استراتيجية مستقبل قطاع الدواء توافقا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن: «سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى) وقد أحيل التقرير والتوصيات الواردة فيه إلى رئيس الجمهورية.

وقالت اللجنة - فى تقريرها - إن الأمن القومى الدوائى والمريض المصرى، هما أكثر المتضررين فى حال انهيار صناعة الدواء فى مصر، مشددة على ضرورة العمل بسرعة على إنقاذ هذه الصناعة وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التى يجب أن يساندها كل وطنى مخلص لهذا الوطن.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعضاء المجلس بالتركيز على أهمية قضية إستراتيجية مستقبل صناعة الدواء، لأن حاجة الإنسان للدواء أحيانا تكون مقدمة على حاجته للطعام، مشددا على أن موضوع الدواء حيوى للغاية لأنه من غير المتصور لحظة ألم دون دواء، مطالبا بأخذ القضية بأكثر جهد متاح لتغطيتها.

من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء، وفى مصر نسعى بخطى مدروسة إلى توقيع اتفاقيات مع دول عربية وإفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار فى قطاع الدواء.

وأشار الدكتور تامر عصام إلى أن هيئة الدواء تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية فى هذا المجال، وهو ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع منتج الدواء المصرى فى الخارج، كما أشار إلى أن المواطن المصرى من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصرى كخطوة أولية فى طريق التصدير.

وأوضح أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الإستراتيجية التى تعمل عليها جميع الجهات بالدولة، لاسيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو 170 مليار جنيه، وتحديدا فى مجال المستحضرات البشرية.

وقال إن عدد المصانع التى تعمل فى مجال الدواء يقدر بنحو 174 مصنعا قائما، وعدد خطوط الإنتاج وصل الآن لنحو 720 خطا.. واستطرد قائلا: هناك خطة إستراتيجية لدعم باقى الصناعات الداعمة لقطاع الدواء فى مصر، لاسيما وأن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام .

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أننا نعمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات، وهو ما نسعى لتحقيقه فى 2025، وبالتوازى نعمل أيضا على البحث والتطوير وقد ساعدنا فى ذلك التجارب السريرية التى تم تنظيمها وفقا للتشريع، مشيرا إلى أهمية المشروع القومى لمشتقات البلازما، ولفت إلى أن هناك 3 مصانع تعمل فى هذا المجال.

وقال لدينا صناعة دواء عملاقة ولكن ينقصنا التسويق ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية .

وكانت الدراسة التى قدمها الدكتور محيى حافظ قد أوصت بأهمية تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بدلا من القانون السابق رقم 127 لسنة 1955، وتبنى الأبحاث التطبيقية الجادة فى مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء، وإنشاء ما يسمى شركة إدارة الأبحاث الدوائية (DIMC) التى تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة فى قرار موحد جديد مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التى نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

كما أشارت اللجنة إلى أن الاستراتيجية تتضمن عمل كود إجرائى يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئة الدواء المصرية.

وتضمنت الدراسة أيضا تبنى برنامج وطنى لمكافحة غش وتزييف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد سعيد الدابى وكيل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء من أهم الصناعات فى العالم بل وتتربع على قمة الصناعات وقد اتضح هذا جليا خلال أزمة كورونا.

ولفت الدابى إلى أنه من المحزن أن نرى المحال فى شارع القصر العينى وعين شمس تعمل فى تجارة المستلزمات الطبية المستوردة من الخارج من أوروبا والصين وفيتنام والهند، حتى فى أزمة كورونا الهند سيطرت على تجارة الكمامات وهذه الصناعة تحتاج إلى خطوات جادة.

وقالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية أو تعزيز خطوط الإنتاج أو إعفاء كثير من مستلزمات الإنتاج من الجمارك إلا أن ثمة العديد من أوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع فى الحصول على شهادات الاعتماد أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية.