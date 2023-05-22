موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجومائية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا؛ نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وتتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.





وذكرت الهيئة فى بيان لها اليوم الإثنين أنه تم وقف حركة الملاحة وكل الأنشطة البحرية؛ وذلك على الوحدات الصغيرة والكبيرة؛ حفاظا على سلامة الملاحة. وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبد الرحيم، أصدر تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ؛ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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