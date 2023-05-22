مصر تحتفل باليوم العالمى للتنوع البيولوجى على «فيسبوك»

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للتنوع البيولوجى 2023 من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار " من الاتفاق إلى العمل: إعادة بناء التنوع البيولوجى" وذلك بعرض فيديوهات وتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال هذا العام يتواكب مع عام متميز فى ما يتصل بصون التنوع البيولوجى لاعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمى للتنوع البيولوجى، الذى هو اتفاق تاريخى وقع فى ديسمبر 2022 ويحدد أهدافا وتدابير ملموسة لوقف فقدان الطبيعة والتعافى منه بحلول عام 2050، فشعار هذا العام يعطى لنا الأمل من جديد فى التناغم مع الطبيعة وبعد ان أصبح لدينا الآن خطة عمل متفق عليها على المستوى العالمى، فمن الواجب علينا تنفيذ كل التدابير التى تتوخاها الاتفاقية قبل عام 2030، وبهذه الطريقة سنستطيع الحصول على تنوع بيولوجى مصون ومستدام مع حلول 2050، وتلك هى الرسالة الرئيسة من اتفاقية التنوع البيولوجى، التى تعد الصك الدولى الرئيس للتنمية المستدامة.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية التضامن العالمى على كل المستويات لبناء مستقبل منسجم مع الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى وإدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجى، لافتة إلى أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الارض وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجى وحمايته من آثار التغيرات المناخية خصوصا فى ظل النجاحات التى حققتها مصر بالدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ COP27 وما يفرضه علينا الوضع العالمى الراهن فى التأكيد على أن حماية البيئة والتنوع البيولوجى لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزءا أساسيا لحياتنا اليومية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحفاظ على التنوع البيولوجى هو السبيل لمواجهة العديد من تحديات التنمية المستدامة فهو الأساس الذى يمكننا البناء عليه لتقديم الحلول المتناغمة مع الطبيعة فى كل القضايا البيئية كالمناخ والصحة والأمن الغذائى والمائى حتى نصل إلى الاستدامة فى كل نواحى حياتنا فبتعدى على الطبيعة وتدمير الموائل الطبيعية، يتعرض عدد متزايد من الأنواع للخطر، ويمتد هذا الخطر ليشمل الإنسانية والمستقبل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة ستقوم بنشر عدد من الرسائل والتنويهات على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى، للتأكيد على أهمية توعية المواطنين بأساليب التناغم والتعايش مع الطبيعة والاستمتاع بثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجى الفريد دون الإضرار به.



وشددت فؤاد على دعم الحكومة للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى وهو ما برز فى تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تطوير المحميات الطبيعية وتفعيل رؤية واستراتيجية متطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها كأحد توجيهات القيادة السياسية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، وتم تطبيق منظومة ضبط الأنشطة السياحية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر وكذلك تنفيذ برنامجا لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد من المحميات الطبيعية، وتم الانتهاء من تطوير 13 محمية، بالاضافة إلى إطلاق حملة إيكو ايجيبت للسياحة البيئة لحماية التنوع البيولوجى،كما تقوم الوزارة بمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدورى على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالاضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وناشطى حقوق الحيوان والمتطوعين فى التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور الى بيئتها مرة اخرى.

وجدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 22 مايو من كل عام باليوم العالمى للتنوع البيولوجى وهو يوافق تاريخ اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجى فى 22 مايو 1992، وترجع أهمية التنوع البيولوجى فى كونه هو مصدر السلع والخدمات الأساسية التى ينعم بها كوكبنا والتى تعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الايكولوجية، فالموارد البيولوجية هى التى تمدنا بالمأكل والملبس، والدواء والغذاء الروحى والأكسجين الذى نتنفسه وتنقية المياه ومجابهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.