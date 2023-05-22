الرى: النمو السكانى وتغير المناخ أبرز تحديات قطاع المياه بمصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع المياه فى مصر يواجه عدة تحديات، مثل النمو السكانى والتحديات التى تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل، خصوصا أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدى لزيادة استهلاك المياه فى كل الاستخدامات.





جاء ذلك فى كلمة لوزير الرى خلال مشاركته فى الدورة 86 لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان موارد مصر المائية وتغير المناخ.. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية، تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية فى مصر بمقر المعهد الفرنسى فى القاهرة.

وقال الدكتور سويلم، إن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، وتعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى قيام الدولة المصرية بتبنى استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025، والتى تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية فى مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنيا لعام 2022 والمحدثة مؤخرا.



واستعرض الوزير المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الرى فى مجال المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع، وتطهيرها بأطوال 33 ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 50 ألف منشأ، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالى 1460 منشأ، والتوسع فى أنظمة الرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضى الرملية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال 69 كيلومترا، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.



وأشار إلى مجهودات التطوير التشريعى التى قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه فى مصر.

كما استعرض وزير الرى، الرؤية المستقبلية فى إدارة الموارد المائية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية التى تخدم قطاع المياه، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه فى مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه المستخدمة للرى، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين فى مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف.



وأكد سويلم خلال كلمته مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

ولفت إلى تعاون مصر مع اليابان برئاسة الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد فى شهر مارس الماضى، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبنى عملية مشتركة بين الأطراف لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل فى الاتفاقيات والأطر العالمية.

وتوجه الوزير بالدعوة للجميع بالمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده نهاية شهر أكتوبر المقبل.