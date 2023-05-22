تشكيل لجنة ثلاثية للتعاون الصحى بين مصر والعراق والأردن

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لقاء تشاوريا مع نظيرة العراقى الدكتور صلاح مهدى الحسناوى، على هامش الدورة الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب التى تعقد فى مدينة جنيف بسويسرا.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات المرتبطة بالصحة، وفى مقدمتها التصنيع الدوائى، وإجراءات ترخيص الأدوية المصرية فى دولة العراق، وتدريب الكوادر العراقية العاملة فى صناعة الدواء.

وأضاف عبدالغفار أن اللقاء تطرق إلى تبادل الآراء حول مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء، إلى جانب التوافق حول تحديد آليات لاستقبال الأشقاء العراقيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين فى المجال الصحى، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دورى.



وأشار عبدالغفار إلى أن الوزيرين اتفقا على تشكيل لجنة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن، لدعم أوجه التعاون فى القطاع الصحى، بما يعود بالفائدة على شعوب الدول الثلاث.

وتابع عبدالغفار أن الوزيرين اطلعا على مستجدات التعاون فى مجال تدريب الكوادر البشرية من الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، كما بحثا سبل توسيع آفاق التعاون فى جميع الملفات المتعلقة بالصحة، سعيا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للموطنين فى البلدين الشقيقتين.