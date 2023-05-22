جدة - نرمين السيد - أشاد المهندس خالد الحقيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للنقل البرى، بمستوى تنظيم مصر لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" والذى عقد العام الماضى بمدينة شرم الشيخ.





وقال الحقيل، فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن مصر قدمت نموذجا غير مسبوق فى استخدام وسائل النقل الكهربائية صديقة البيئة فى مدينة شرم الشيخ خلال أعمال مؤتمر cop27، مؤكدا أن هذا النموذج كان محل تقدير من جميع الدول المشاركة فى هذا الحدث العالمى بمشاركة زعماء وقادة ورؤساء دول العالم. وعقد فى العاصمة الأردنية "عمان" مؤخرا، اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربى للنقل البرى بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل الأردنى ماهر أبو السمن. وشارك فى الاجتماع من مصر، عبد المطلب خضر العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ونائب رئيس الاتحاد العربى للنقل البرى لشؤون الركاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غير مسبوق.. «العربى للنقل البرى» يشيد بتجربة مصر خلال cop27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.