وزير التعليم العالى يفتتح عددا من المشروعات بجامعة طنطا (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.





وأشاد الوزير بالافتتاحات الجديدة بجامعة طنطا، والتى تأتى فى إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر فى مبانيها ومنشآتها، بالتوازى مع ما يتم فى الجامعة من جهود تطوير نوعى لمستوى الخدمة التعليمية والبحثية التى تقدمها، فضلا عما تقدمه من خدمات للمجتمع المحيط بها.

وشملت زيارة الوزير افتتاح عدد من المنشآت التعليمية والخدمية، منها:

- افتتاح المركز الرئيسى للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين، والذى تم إنشاؤه ليكون همزة الوصل ونافذة الجامعة للتواصل مع كل المؤسسات العلمية الدولية، وتحقيق التعاون العلمى المشترك، وتقديم خدمات جامعة طنطا وبرامجها العلمية (الأكاديمية، والمهنية) لكل المؤسسات والأفراد، وإعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة لرعاية الطلاب الوافدين وفقا لمبادرة (ادرس فى مصر).

- افتتاح مركز الامتحانات الإلكترونية، الذى يستوعب 15 قاعة للاختبارات الإلكترونية، تضم 1628 جهاز حاسب آلى، ويسهم هذا المركز فى تحقيق قفزة كبيرة فى ملف التحول الرقمى الشامل بالجامعة، ورقمنة الخدمات الطلابية، حيث قامت الجامعة بتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية وتطبيقها لأول مرة فى اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول والثانى للعام الأكاديمى 2021 / 2022.

- افتتاح وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية بكلية الهندسة، بتكلفة ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وتعد هذه الوحدة وحدة تميز علمى فى مجال الذكاء الاصطناعى والتحكم الآلى، وتخدم هذه الوحدة العملية التعليمية لطلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة بداخل الجامعة وخارجها، وتقدم الوحدة الخدمات اللوجيستية للعديد من الصناعات الدقيقة، بالتعاون مع المنشآت الصناعية الكبرى.

- افتتاح مبنى الدراسات العليا بكلية الحقوق، على مساحة إجمالية 6452 مترا مربعا، ويتكون من 11 مدرجا، بسعة 350 طالبا، وقاعة مؤتمرات تستوعب 350 طالبا، و4 معامل حاسب آلى، وغرف لأعضاء هيئة التدريس.

- افتتاح وحدة متابعة التعلم عن بعد (DLMS) على مساحة 250 مترا مربعا، والتى تغطى جميع كليات الجامعة، البالغ عددها 14 كلية، وتقدم الوحدة خدماتها على مدار اليوم.