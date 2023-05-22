الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن ذك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
وأضاف القصير أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالى 66 مليون دولار وحوالى 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 30 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار.
وقال وزير الزراعة إن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023، 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالى مبلغ 2.4 مليار دولار.
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