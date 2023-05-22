«العمل العربية»: مشروعات مصر القومية وفرت ملايين فرص العمل للشباب

جدة - نرمين السيد - أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى بالمشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات وفرت الملايين من فرص العمل للشباب المصرى.





جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربى، اليوم الإثنين، فى دولة المقر تحت رعاية الرئيس السيسى.

كما أشاد المطيرى بقرار إنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة المصرية وجهود الدولة فى تحقيق الاستقرار بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات - العمال - أصحاب الأعمال) ومشروع قانون العمل الجديد المطروح للنقاش فى مصر.

ورحب المطيرى بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها فى مؤتمر العمل العربى بوفد حكومى رسمى فى الدورة الـ49، مؤكدا أن هذه الدورة للم الشمل، وأعرب عن أمله فى الوصول خلال هذه الدورة إلى توصيات تساهم فى تعزيز العمل العربى المشترك فى مجال العمل.

وقال إن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه معظم اقتصادات العالم بما فيها المتقدمة من التضخم وتعطل سلاسل التوريد، جراء الأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها النظام العالمى منذ ثلاثة أعوام، بدءا من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ومرورا بالتغيرات المناخية.

ونوه بأن الحوار المجتمعى يعتبر شرطا لتحقيق التنمية الشاملة والتماسك المجتمعى بما يؤمنه من مبادئ الإدارة الرشيدة ومساعدة على تحسين مردود المؤسسة وتنمية قدراتها التنافسية وضمان ديمومتها، كما تساعد عملية الحوار الاجتماعى على تيسير التحولات السياسية بسلاسة واستباق التغيرات بما يعزز القدرة على الصمود الاقتصادى والاجتماعى وتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمات.

وأضاف وبناء على هذه المعطيات، يلتقى أطراف الإنتاج الثلاثة فى دورتنا الحالية لمناقشة التقرير الذى جاء تحت عنوان الحوار الاجتماعى بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل والذى تناول الحوار الاجتماعى الثلاثى بشكل جديد، ليسلط الضوء على الحوار الاجتماعى كخيار استراتيجى لمواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها والتكيف مع التحولات وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدامة. ‎

وأوضح أنه لا شك أن مؤتمر العمل العربى، ساحة الحوار الديموقراطى بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهو المنبر الحقيقى للشركاء الاجتماعيين الذى تتوافر فيه روح المسؤولية القومية والحرص المشترك على تعزيز وحدة الموقف العربى تجاه الموضوعات المطروحة على المؤتمر، والتى تعكس تطلعات شعوبنا العربية بما يعزز دعم برامج التنمية وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى المنشودين، والخروج بتوجهات قومية ورؤية عربية للتعامل مع هذه التحديات، تلبية لاحتياجات وطموحات المواطن العربى.‎

وتشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية حيث يتعين انتخابها من قبل أعضاء المؤتمر وهى: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربى، ولجنة شئون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 - 2025).