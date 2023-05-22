محافظ القاهرة يشهد افتتاح الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربى (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتاح الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى تعقده منظمة العمل العربية خلال الفترة من 22 - 29 مايو 2023، وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذه الدورة استنادا إلى نظام العمل فى مؤتمر العمل العربى.





شارك فى أعمال المؤتمر عدد من الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية فى 21 دولة عربية، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. ويناقش تقرير مدير عام المنظمة "الحوار الاجتماعى بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل " المدرج على جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعى على المستويين الوطنى والقومى كخيار استراتيجى أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره فى خلق المسارات والتفاهمات التى تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعى شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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