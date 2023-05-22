وزيرة الهجرة تجتمع بمجلس تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر "الفيديوكونفرانس" مع أعضاء المجلس التأسيسى الخاص بـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، بحضور الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولى السابق، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة.





وشارك فى الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسى مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية فى الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية، وعمر عبدالله شحاته، رجل الأعمال بجنوب إفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز، ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائى فى إفريقيا بمملكة ليسوتو، وكريم أسعد رجل الأعمال فى إنجلترا مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Brooks & Kempton Ltd وKimpex International.



كما شارك عبر "الفيديوكونفرانس" المهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والخبير المصرفى وائل حسن مستشار التمويل العقارى السابق فى بنك جى بى مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادل بولس رجل الأعمال فى كندا رئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية.

ورحبت السفيرة سها جندى بأعضاء المجلس التأسيسى، مؤكدة أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة فى التأسيس أو المواطنين الراغبين فى الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والذى عقد أغسطس الماضى.

وأضافت وزيرة الهجرة أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار سيديرها بالكامل المصريين بالخارج فهم يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة فى مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحا فى السوق المصرية، لذلك فإن اجتماعنا هذا جاء لمناقشة الخطوات التنفيذية التى سيتم اتخاذها للبدء الفعلى لتأسيس هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التى ستعمل فيها، والتى ستتمثل فى الاستثمار الصناعى والزراعى والتكتولوجى والعقارى والتجارى.



وأوضحت السفيرة سها جندى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، لافتة إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أصدر قرارات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.

فى السياق ذاته، أعرب الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولى السابق، عن تقديره لحماس هذه الكوكبة من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين فى عديد المجالات، وفخور بالدافع الوطنى لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قوى، كما أن الحكومة اعدت خطة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى بمصر، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصا أكبر لجذب المستثمرين فى مختلف المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس التأسيسى عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين فى الخارج، مؤكدين أن الدولة قامت بمجهود كبير جدا فى تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بينة تحتية قوية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار وهذا دور القطاع الخاص وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة، لافتين إلى أنه فور الانتهاء من وضع التصور الأولى والاتفاق عليه سيتم الترويج للشركة بين الجاليات المصرية بالخارج مؤكدين إنها ستلاقى قبولا كبيرا وصدى واسعا لديهم.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطط عمل ووضع استراتيجية للتحرك فى المجالات التى تم الاتفاق على بدء العمل بها خلال المرحلة الأولى من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وإطلاع الوزيرة أولا بأول على المستجدات والمقترحات والأفكار، من أجل الإسراع فى ترتيب لقاءات مع الجهات المعنية فى الدولة.