وزير الصحة: 24 مليون إفريقى يعانون من مرض السكر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الارتفاع الكبير فى عبء مرض السكرى الذى تواجهه القارة الإفريقية، حيث تشير تقديرات الاتحاد الدولى للسكرى إلى أن نحو 24 مليون شخص بالغ فى إفريقيا، يعيشون مع مرض السكرى.





جاء ذلك فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة بعنوان "دور التصنيع المحلى فى توفير أدوية الأمراض غير السارية"، التى تعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة "جنيف" السويسرية.

وفى كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تحذير منظمة الصحة العالمية، من التوقعات بأن تشهد إفريقيا أكبر زيادة على مستوى العالم فى معدلات الإصابة بمرض السكرى، بحلول عام 2045، لترتفع نسبة المتعايشين مع مرض السكرى فى إفريقيا إلى نحو 134% مقارنة بأرقام عام 2021، وهو ما يتطلب اهتمام الجميع وتضافر الجهود للتخفيف من تأثير هذه الزيادة على سكان القارة.

وأضاف الوزير أنه إدراكًا لخطورة هذا العبء المتزايد، أطلقت مصر فى عام 2018 مبادرتها الرئاسية "100 مليون صحة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومكافحتها وعلاجها، حيث بدأت المبادرة بالكشف عن التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" والأمراض غير السارية، ونجحت فى مسح ما يزيد على 60 مليون شخص، وتم تطوير المبادرة لتشمل الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد الذى كان نقطة الوصل بين اختبار فيروس سى والأمراض غير السارية للتشخيص المبكر للسرطان، مضيفا أن مبادرة "100 مليون صحة" تعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمرضى المصريين، مؤكدا أهمية دور الشركاء والجهات المتعاونة فى نجاح المبادرة، وتنفيذ برامج فعالة، استجابة للاحتياجات الطبية غير الملباة.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على الحاجة إلى إطلاق مبادرات عالمية مماثلة تؤكد ضرورة الاستجابة الجماعية للزيادة الكبيرة فى مرضى السكرى، منوها إلى أن أحد التحديات الرئيسية فى علاج مرضى السكرى يتمثل فى عدم توفر الأنسولين بأسعار معقولة، وهو ما يزيد من مضاعفات المرض، وزيادة أعداد الوفيات المبكرة.

وفى هذا السياق، قال الوزير إن ما يدعو إلى التفاؤل هو اتفاقية التعاون بين شركتى "Lilly" و"إيفا فارما" لتوفير أنسولين عالى الجودة ومنخفض التكلفة لما لا يقل عن مليون شخص سنويًا، خلال عام 2023، وهو ما يعد فرصة جيدة لضمان الوصول المستدام إلى المنتجات الطبية الأساسية فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تعزيز قدرات التصنيع الإقليمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة توافر الإمكانيات التنظيمية والتمويلية وتقوية النظم الصحية، لإتاحة هذه المنتجات الحيوية للمرضى الذين هم فى أمس الحاجة إليها، لافتا إلى أن هذه الجلسة التى تعقد على هامش الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، تعد بمثابة منصة لتسليط الضوء على أهمية شراكات التصنيع، ليس فى إنتاج الأنسولين فقط، بل فى توفير الدواء الآمن لكل الأمراض.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للحضور ولكل من شارك فى انعقاد هذه الجلسة، وللجنة الخبراء الذين سيساهموا برؤيتهم وخبراتهم دعم هذه القضية، وفى مقدمتهم الدكتور بنت ميكلسن، مدير برنامج الأمراض غير المعدية فى منظمة الصحة العالمية، ولى آن بوسى، نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الشركة والاتصالات فى شركة Eli Lilly and Company ، والدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذى لشركة EVA Pharma ، والدكتور روجيريو غاسبار، مدير إدارة التنظيم والتأهيل المسبق فى منظمة الصحة العالمية، والدكتور جان كاسيا، المدير العام لمركز مكافحة الأمراض فى إفريقيا، مؤكدا ثقته فى أن معرفتهم وخبراتهم، ستساهم في استكشاف إمكانات شراكات التصنيع المبتكرة ووضع استراتيجيات لتعزيز الوصول إلى أدوية الأمراض غير المعدية فى القارة الإفريقية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن شكره لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، لرعايتها المشتركة لهذه الحلية، وهو ما يؤكد دعمهم للتعاون العالمى فى مواجهة التحديات المرتبطة بالأمراض غير المعدية وتوسيع الوصول إلى الأدوية الأساسية.

واختتم وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على توفير أدوية الأمراض غير المعدية أو غير السارية، واغتنام الفرصة فى هذه الجلسة التى يجتمع فيها نخبة العمل الإنسانى والإنتاج الدوائى، لتسخير إمكانات التصنيع المحلى والشراكات المبتكرة، لدفع التغيير، وتمكين الأنظمة الصحية، لضمان عدم حرمان أى فرد من الأدوية المنقذة للحياة التى يحتاجها.