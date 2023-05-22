وفد الصحة العالمية يزور منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، لزيارة عدد من منشآتها الصحية بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وأشار بيان الهيئة، إلى منشآت طب الأسرة التى زارها وفد منظمة الصحة العالمية بمحافظة بورسعيد، والتى شملت وحدات "أم خلف، الجرابعة"، إضافة إلى مركزى طب أسرة بحر البقر القديمة، العرب".

ونوهت الهيئة فى بيانها، بأن الزيارة تأتى فى إطار دعم تطبيق خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، والإطلاع على كل عمليات الميكنة ونظم الرقمنة والتسجيل الإلكترونى للمواطنين، فضلا عن الاستفادة من التوصيات المقدمة وفقا لأفضل المعايير الدولية، من قبل شركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت البيان، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تثمن دور منظمة الصحة العالمية كأبرز الداعمين لملف التغطية الصحية الشاملة، حيث أثبتت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن كاهل المواطنين.

وشمل وفد الزيارة من منظمة الصحة العالمية مكتب القاهرة، الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور مجدى عيسى، خبير النظم الصحية، إضافة إلى الدكتورة فرح محمد، باحث اقتصادى ومنسق مشاريع وزارة المالية، وكان فى استقبال الوفد مدراء منشآت طب الأسرة السبعة، فيما كان فى مرافقة الوفد الدكتور يوسف السلكاوى، عضو المكتب الفنى بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور إيمان عبدالهادى مدير إدارة الإعلام بالفرع، والدكتور أحمد الشريف، عضو إدارة الرعاية الأولية بالفرع.