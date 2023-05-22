زراعة الإسكندرية: توريد 81 ألفا و850 طنا من الأقماح المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل الوزارة، توريد 81 ألفا و850 طنا من الأقماح المحلية منذ بداية موسم توريد الاقماح الذى انطلق فى 27 أبريل الماضى بمختلف المواقع التخزينية، حيث بلغت نسبة القمح المورد للمستهدف نحو 91%.





وأشارت مديرية الزراعة -فى بيان اليوم الاثنين - إلى أنها تتابع عن كثب انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أى معوقات.

وأكدت على بذل كافة الجهود لإنجاح عملية التوريد، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

وأضافت أن المساحة التى تم حصادها لهذا العام بالإسكندرية بلغت 20 ألفا و250 فدانا و8 قراريط و10 أسهم، بينما تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراطا و13 سهما بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه يتم توريد المساحة المنزرعة من بنجر السكر التابعة لمديرية زراعة النوبارية والواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية وقدرها 28 ألف فدان.