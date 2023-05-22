وزير التنمية المحلية: مستمرون فى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح أيضا كل من المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التخطيط ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وافتتح وزير التنمية المحلية ووزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل ومحافظ جنوب سيناء، عقب ذلك مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة شرم الشيخ.

واستمع الوزراء إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات وطريقة عمل المركز التكنولوجى ومركز خدمات مصر، وعقب ذلك تفقد هشام آمنة والدكتورة هالة السعيد والمستشار عمر مروان وخالد فودة مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

واستمعوا إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، كما تضمنت الزيارة، كذلك استعراض مجهودات المحافظة فى ملف التحول الرقمى وجهود تأسيس المرصد الحضرى والمنظومات الذكية والرقمى.

كما شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والعدل ومحافظ جنوب سيناء العرض الذى قدمه كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات "أغنية تحيا مصر.. ياريس"، وهى الأغنية التى تعدد عددا من الإنجازات بالمحافظات خلال تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط بعض المنتجات التراثية واليدوية التى تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

من جانبه، أشار هشام آمنة، إلى أن افتتاح هذا الصرح المتكامل لتقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، يعكس الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمى وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تتبنى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإدارى بهدف بناء جهاز إدارى حكومى يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور.

وثمن هشام آمنة، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها الوزيرة الدكتورة هالة السعيد فى الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومى، وتدعم تنافسية الجهاز الإدارى للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.

ولفت إلى ما تشهده مصر على مدى السنوات الثمانى الماضية من تطوير وتحديث يأخذ فى اعتباره بشكل رئيسى وجوهرى محور التحسين المستمر والمستدام للخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، وتعمل على ضمان التكامل بين قواعد البيانات بالصورة التى تقلل من زمن الحصول على الخدمة، وتوحد منصات تقديمها وتحافظ على وقت وجهد طالبى الخدمات الحكومية وتمنع أى ظواهر للفساد.

وأشار هشام آمنة إلى جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال بهدف زيادة مستوى رضاهم وتحسين مستوى معيشتهم، وقد اشتملت هذه الخطة على تنفيذ إصلاحات فى بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمى، وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت على استخدام الأنظمة الذكية وخاصة فى مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.

وشدد وزير التنمية المحلية، على استمرار التعاون بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقى الوزارات المصرية، لاستكمال خطة الحكومة نحو تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة على نحو يضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تساهم فى رفع رضا المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم.

وأشار هشام آمنة إلى أن مشروع مركز خدمات مصر يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومى.

ولفت إلى أن هذا المركز الذى تم افتتاحه اليوم فى شرم الشيخ، يعد ثانى المراكز بالمحافظات بعد افتتاح مركز محافظة أسوان، وجار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات لافتتاح مراكز خدمات مصر أخرى تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن.

وأشار فودة إلى أن مركز خدمات مصر يؤدى عددا كبيرا من الخدمات التى يطلبها المواطن فى جميع القطاعات الخدمية اليومية، وذلك بطريق سريعة ومبسطة تحقيقا لرؤية مصر 2030 ويساهم فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وقت.

وأضاف المحافظ، أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، لافتا إلى استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث فى جميع القطاعات خاصة فى إطار استعداد شرم الشيخ لاستضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المهمة خلال الفترة المقبلة.