إعادة تشكيل مكتب الاتحاد العربى للقضاء الإدارى.. الأعلى البحرينى رئيسا

جدة - نرمين السيد - عقد الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، اليوم الإثنين، الاجتماع السادس للجمعية العامة، برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العُليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء فى الاتحاد العربى للقضاء الإدارى.





وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت الجمعية العامة للاتحاد عددًا من القرارات من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد وتعظيم دوره خلال المرحلة القادمة، منها: -الموافقة على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين رئيسًا للاتحاد لمدة عامين وفقًا لوثيقة النظام الأساسى، وبالتالى أصبحت المحكمة الإدارية بالجمهورية التونسية نائبًا لرئيس الاتحاد. -كما تم إعادة تشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد ليصبح:

• دولة البحرين رئيسًا.

• دولة تونس نائبًا.

• دولة مصر عضوًا.

• دولة العراق عضوًا.

• دولة الإمارات عضوًا. تفويض رئيس مجلس الدولة المصرى فى تنظيم الأمانة العامة للاتحاد.

- الموافقة على تعيين أمين عام وأمين عام مساعد للاتحاد.

- الموافقة على مشروع لائحة الأكاديمية العربية للقضاء الإدارى وإنشاء فروع لها فى الدول الأعضاء.

- الموافقة على تطوير ورفع كفاءة الموقع الالكترونى للاتحاد.

- الموافقة على إنشاء مقر للاتحاد فى مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة. وذلك فى إطار توجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بالارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد العربى للقضاء الإدارى وتعظيم دوره خلال الفترة المقبلة ولكى يستطيع الاتحاد تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

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