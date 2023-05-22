مواقف إنسانية فوق السحاب.. مصر للطيران «سلامة العملاء أهم»

جدة - نرمين السيد - ولادة..وإنقاذ للحياة.. ووفاة..مواقف لا تنسى على متن الخطوط الوطنية

وأكدت الشركة الوطنية أن قائد الطائرة على الفور قام بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا فى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة الراكبة.

وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها، فى حين تصادف وجود الدكتور محمد بدر الدين عبد المنعم والدكتورة باتريشيا أداوبى على متن الطائرة، حيث قاما بمتابعة الحالة الصحية للراكبة حتى هبطت الطائرة فى مطار مالبينسا، وتم إنزال الراكبة بأمان لتلقى العلاج.

وخلال مواقف عدة سابقة أثبتت مصر للطيران، أن سلامة عملائها أهم من أى شئ، وكان قائد طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن اتخذ قررًا بالهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغ من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطرارى لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة فى مطار ميونخ.

وقام المسئولون بتكريم طاقم رحلة مصر للطيران رقم MS 777 المتجهة من القاهرة إلى لندن وذلك لأدائهم الاحترافى فى التعامل مع حالة ولادة سيدة يمنية تدعى هيام نصر ناجى والتى فاجأتها آلام الوضع على متن الطائرة وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطرارى للطائرة.

وكان أداء طاقم العمل مشرف واحترافى كما قامت الشركة بتهنئة الراكبة على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتى أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران.

وفى موقف آخر، أظهرت الشركة الوطنية حرصها على سلامة الركاب دائما خلال رحلة مصر للطيران القادمة من مطار الكويت والتى شهدت وفاة راكب على متن الطائرة بعد إقلاعها من هناك بعدة دقائق فى طريق عودتها إلى القاهرة، ما استدعى قائد الرحلة إلى العودة مرة أخرى إلى الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى المستشفى.

وحدثت الواقعة بشكل مفاجئ على الرحلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة دوليا فى حالات الوفاة على متن الرحلة وكان الراكب الذى توفى على متن رحلة مصر للطيران هو كويتى الجنسية وليس مصرى، وفور وفاته على متن الطائرة بعد إقلاعها بدقائق من هناك، اضطر قائد الرحلة للعودة مرة أخرى إلى مطار الكويت لنقل لفحص الجثمان ونقله إلى المستشفى هناك.

واستأنفت رحلة مصر للطيران طريقها مرة أخرى إلى القاهرة بعد قرابة نصف ساعة من الواقعة وعادت لمطار القاهرة لنقل الجثمان، واتبع طاقم الرحلة الإجراءات المتبعة دوليا فى مثل هذه الحالات، باطلاع ركاب الرحلة على الوضع، ووصلت الرحلة القاهرة بسلام دون أى مشكلات.

كما داهمت من قبل آلام الولادة راكبة مصرية على متن إحدى طائرات "مصر للطيران" أثناء قدومها من جدة إلى القاهرة حيث لم تستطع الراكبة المصرية التحمل وبالفعل وضعت مولودها على متن الطائرة ولم تنتظر حتى هبوط الطائرة بمطار القاهرة الدولى حيث جاء لهم بلاغ من قائد الطائرة تلقاه برج الإشارة يفيد بتجهيز سيارة إسعاف وطاقم طبى ليرافق إحدى الراكبات نظرًا لتعرضها لآلم الولادة وهى على متن الطائرة، وبالفعل وضعت مولودها قبل هبوط الطائرة بالمطار.

وكانت الراكبة مصرية الجنسية وتبلغ من العمر 25 عامًا، وتم إسعافها على الفور فور نزولها من الطائرة ونقلها إلى مستشفى هليوبوليس عن طريق سيارة إسعاف المطار لمتابعة حالتها الصحية ومتابعة حالة المولود، حيث وضعت مولودًا ذكرًا على متن الطائرة.

وفى واقعة أخرى، قرر قائد الرحلة رقم MS986 من قبل اقلاع طائرة مصر للطيران من مطار جون كينيدى بنيويورك متجهة إلى مطار القاهرة، تحويل مسار الرحلة والهبوط اضطراريا بمطار Stephenville بكندا لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة وسرعة إسعافه بأقرب مطار، من منطلق حرص الشركة على سلامة عملائها ومسافريها التى تضعهم دائما فى مقدمة أولوياتها.

وكان هذا الهبوط الاضطرارى يأتى للمرة الثانية فى أقل من يومين حيث غيرت الشركة مسار رحلتها ايضا رقم MS985 من مطار القاهرة إلى نيويورك لإنقاذ حياة راكبة والهبوط اضطراريا بمطار فرانكفورت بألمانيا.

كما تلقى مطار برج العرب إخطارًا من قائد رحلة مصر للطيران المتجهه من "أسوان – القاهرة" بوفاة راكب سعودى بسبب وفاة راكب سعودى متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية قبل هبوطها.

وطلب قائد طائرة مصر للطيران رقم 85 القادمة من أسوان من برج المراقبة ضرورة تواجد طبيب الحجر الصحى وسيارة إسعاف وبعد هبوط الطائرة صعدت إليها طبيبة الحجر الصحى وبالكشف على الراكب السعودى تبين وفاته متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.