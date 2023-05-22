وزير السياحة ومدير مكتب اليونسكو بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

حضر اللقاء، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.
وفى مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالدكتورة نوريا سانز والوفد المرافق لها، مثمنا التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمى لليونسكو فى القاهرة والذى يعد أول مكتب إقليمى للمنظمة يقام خارج العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، سلمت الدكتورة نوريا سانز، الوزير، الدليل الإرشادى لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافى فى مصر، والذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.
كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى فى إعداد أرشيف إلكترونى موحد يتضمن كل الصور والمعلومات عن الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة التى تمت خلال ستينيات القرن الماضى، والتى سيتم تجميعها من كل الدول التى شاركت فى هذه الحملة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى مناقشة تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات وتعزيز مهارات الآثاريين وأمناء المتاحف والمواقع الأثرية، والتعاون فى تحسين التجربة السياحية فى المواقع الأثرية بمصر المسجلة على قائمة التراث العالمى لليونسكو على أن يتم البدء بأحد هذه المواقع الأثرية كنموذج يتم تطبيقه على باقى هذه المواقع تباعا.
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