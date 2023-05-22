وزيرة البيئة: الاستثمار فى التكيف يتطلب حلولا مبتكرة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجهود التى تبذلها مصر فى التصدى للتغيرات المناخية والتخفيف من أثارها من خلال التخفيف والتكيف، تعكس مساهماتها الطموحة والتزامها لتحقيق الأهداف العالمية.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى جلسة "تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر فى الاقتصادات الناشئة"، والتى تعقد على هامش انعقاد الدورة الـ58 للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى، وتستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجارى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الجهود التى اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ومنها إعادة تشكيل "المجلس الوطنى للتغيرات المناخية" فى عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن المجلس يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدنى، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة فى جهود التخفيف من الانبعاثات.

وقالت: "إن مصر قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التزاما منها بالمساهمة الفعالة فى جهود مكافحة تغير المناخ خلال رئاسة أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" للتأكيد على السعى الصادق والفعال للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة".

ونوهت بحرص مصر على تحديث مساهمتها المحددة وطنياً 2030 بالتشاور مع كافة الوزارات وذلك على الرغم من التحديات التنموية والاقتصادية التى واجهتها عقب جائحة كورونا، بما يعكس مساهمتها فى الجهود العالمية رغم مسؤوليتها الضئيلة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، حيث بلغت تكلفة الخطة حوالى 246 مليار دولار مقسمة بين 196 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف.

وفيما يخص دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تعزيز جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، قالت وزيرة البيئة "إن القطاع العام يمكن أن يساهم بدور كبير فى الاستثمار بمجال البنية التحتية، والذى يساعد بشكل كبير على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال التكيف من خلال خلق مناخ داعم لها وضمانات أكثر للحماية من المخاطر، خاصة مع الدور المهم الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى الفترة القادمة بالاستثمار فى مشروعات التكيف فى ظل الخطوات العالمية المهمة التى نسعى لها، ومنها العمل على الهدف العالمى للتكيف الذى يعد أمر ملح للإنسانية، ويتم السعى للتصديق عليه فى مؤتمر المناخ القادم "COP28"".

كما لفتت إلى أهمية دعم القطاع البنكى وتمويله للمشروعات الخاصة بالتغييرات المناخية، مشددة على ضرورة الربط بين جهود تشجيع الاستثمار فى التكيف بالإطار العالمى للتنوع البيولوجى 2030، والذى تم اعتماده فى مؤتمر التنوع البيولوجى "COP15"، وذلك من خلال التأكيد على استمرار العمل المناخى الطموح، مبينة أن ازدياد حرارة الأرض سيؤثر بشكل واضح على انخفاض الشعاب المرجانية، مما يزيد من ضرورة حماية الشواطئ.

وأضافت أن مصر سلطت الضوء على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، ودعت إلى الاستثمار فيها من خلال منصة "نوفى"، وهى نموذج مهم للربط بين مشروعات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمار فى التكيف، حيث تقوم فكرتها على الربط بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعات تحلية المياه وزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية، مؤكدة ضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تدعم صغار المزارعين أحد أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ، وتضمين المجتمعات المحلية بها.

وفى ختام كلمته، أشارت وزيرة البيئة إلى أن الاستثمار فى التكيف يتطلب حلولا مبتكرة، لذا قدمت مصر خلال قمة المناخ "COP27" مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجى والمناخ، ويحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتى يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج 26% من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار فى 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.