الخارجية: إرجاء رحلة إجلاء المصريين من مطار دنقلة المقرر لها غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، إرجاء رحلة الإجلاء من مطار دنقلة، والتى كان من مقرر لها يوم غد 23 مايو الجارى، بالنسبة للمصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، تستمر عمليات الإجلاء من النقطتين التاليتين:- 1- معبر قسطل "إجلاء برى". 2- معبر أرقين "إجلاء برى". كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقى اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943599 01283176894 01283176866 01283176900 01283176913 يأتى ذلك إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.

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