تامر حسني يقود نجوم الفن في الوطن العربي في احياء حفل زفاف ولي عهد الأردن الاثنين المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 مايو 2023 08:28 مساءً - يحيي العديد من النجوم المصريين والعرب، حفلًا غنائياً بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الآنسة رجوة خالد السيف، وذلك في ستاد عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب، يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة نجم الجيل الفنان تامر حسني.

يبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو المقبل، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.

وأحيا تامر حسني العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية، منهم حفلًا في الكويت يوم 12 مايو، وفي لبنان، هذا إلى جانب إحيائه حفل مباراة السوبر المصري التي جمعت بيراميدز والأهلي على أرض إمارة أبو ظبي يوم 5 مايو الماضي، بحضور جماهيري كبير