وزير التعليم يهنئ الطلاب الفائزين بمعرض «آيسف» للعلوم والهندسة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - كما حصلت الطالبتان شهد نوح وسما نوح، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية، على المركز الثالث على مستوى العالم فى مجال العلوم السلوكية عن مشروع "تطوير التواصل لدى أطفال التوحد باستخدام تطبيق هاتف"، كما فازت الطالبتان بجائزتين تتمثلان فى منحة من جامعتى إريزونا والثانية من American Physiological Association.

وحصل الطالبان نور الدين شعبان وإبرام وديع، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية عن مشروع النقل الأخضر (تقليل استهلاك الطاقة وتسخير طاقة الرياح فى المركبات) فى مجال الطاقة، بجائزتين عبارة عن منحة من جامعة الملك فيصل، ومنحة من جامعة إريزونا.

يذكر أن مسابقة العلوم والهندسة (ISEF)، تعد من أقوى المسابقات الدولية التى تعقد سنويا فى هذا المجال، وتهتم بمجال البحوث العلمية فى 20 مجالا تضم مجالات الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع وغيرها وتقام للباحثين فى مرحلة التعليم الثانوية، من سن 14 إلى 18 عاما، حيث تم اختيار 28 طالبا للتمثيل الدولى من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى جرت فى ربوع مصر، من خلال 3 معارض فى محافظات (القاهرة، والصعيد، والإسكندرية)، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب الإلكترونى التابعة للإدارة المركزية لإدارة وتشغيل تكنولوجيا التعليم، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة فى المعرض الدولى.