وزارة التجارة تطلق كتاب «الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور فى مصر»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتعاون بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، وذلك بحضور مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، ولطفى رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة وخالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بدولة الإمارات وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو فى مصر، والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا، وعدد من ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية، والخبراء والمختصين بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى من بينهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وهشام الحصرى والنائب ضياء الدين داود والنائب حسام الخولى.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن الكتاب يسلط الضوء على المقومات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال باعتبارها من أفضل دول العالم لزراعة الأصناف المختلفة من نخيل التمر، نظرا لاتساع مساحة البلاد وتوفر الظروف المناخية الملائمة لإنتاج أصناف التمور المتعددة الرطبة والنصف جافة والجافة إلى جانب توفر مقومات الإنتاج من أراض خصبة، وخبرات فنية وكوادر بشرية وأيد عاملة مدربة بتكلفة مناسبة، فضلا عن تمتع مصر بموقع جغرافى فريد، وارتباطها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبى وحوض البحر المتوسط والدول العربية وإفريقيا والمغرب العربى وتركيا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب توفر سوق محلى كبير ومتزايد، نظرا للزيادة السنوية فى عدد السكان وتزايد الوعى باستهلاك التمور على مدى العام لما لها من قيمة غذائية وصحية مرتفعة، وللتوسع فى استخدام التمور ومصنعاتها بشكل عام، إلى جانب جهود كل أجهزة الدولة لجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف أن مصر تنتج حاليا العديد من أصناف البلح والتمر المصرية والعربية ذات القيمة التسويقية المرتفعة، وذلك فى ظل التوسع القائم لإنشاء العديد من المزارع الاستثمارية المتخصصة، التى تطبق أنظمة الجودة العالمية فى كل حلقات سلسلة القيمة، منها أكبر مزرعة لإنتاج التمور بالعالم على مساحة 132 ألف كيلومتر مربع تستوعب 2.3 مليون نخلة، وما يتضمنه المشروع أيضا من إنشاء مخازن مبردة ومجمدة ومحطات فرز وتعبئة وخطوط إنتاج متنوعة لتحقيق الاستفادة القصوى والعمل على تعظيم القيمة المضافة.

وتابع أن هذا المشروع أدرج مؤخرا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل بالعالم، كما سبق لمحافظة الوادى الجديد تسجيل أطول سلسلة تمور فى العالم فى نفس الموسوعة.

وفى سياق متصل، وقع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بدولة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بالقرية الأوليمبية بسيوة فى محافظة مطروح خلال الفترة من 20-22 أكتوبر 2023.

وأوضح وزير الصناعة، أن هذا المهرجان يتوافق مع رؤية الوزارة فيما يخص تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى، مشيرا إلى أن المهرجان يساهم فى توحيد الجهود والترويج للتمور، وفتح آفاق جديدة لمنتجى ومصنعى التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط وتعزيز التنافس وتشجيع الاستثمار.

ولفت إلى أن المهرجان يمثل خطوة مهمة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية دوليا ما يساهم فى الارتقاء بالصادرات المصرية وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية، موجها الشكر لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى على دعمها فى تنظيم هذا المهرجان بمصر منذ عام 2015 والذى يحظى برعاية رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاجية تتعدى 1.7 مليون طن تمثل حوالى 18% من حجم الإنتاج العالمى، و24% من حجم الإنتاج العربى كما يمثل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر أحد القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الصناعية والمجتمعية المستدامة وخلق فرص العمل وتحسين دخل المنتجين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات.

وواصل أن الوزارة تولى هذا القطاع اهتماما بالغا فى إطار المساعى الرامية إلى تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة ذات الميزة التنافسية الكبيرة، وذلك فى إطار استراتيجية تطوير قطاع التمور بمصر التى أصدرت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وكل مؤسسات الدولة المعنية.

واستعرض وزير الصناعة، عددا من الجهود التى تبذلها الوزارة لتطوير قطاع التمور بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال تنفيذ برنامج متكامل للنهوض بقطاع إنتاج التمور على مدى سلسلتى الإمداد والقيمة مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة للحفاظ على الجودة وتعظيم القيمة المضافة والاستفادة من فائض التمور، فضلا عن التوسع فى إنتاج الأصناف التصديرية ذات القيمة التسويقية المرتفعة لزيادة الصادرات، من خلال تقديم حزم خدمات الدعم الفنى والدراسات الفنية اللازمة للمعاونة فى إنشاء محطات التعبئة والمصانع الحديثة وإعادة تأهيل المصانع القائمة وحصولها على شهادات الجودة العالمية، وربط الصناعة بمصادر البحث العلمى، وبناء القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية، والمشاركة فى المعارض الدولية ودعوة المستوردين من أهم الدول الواعدة بالمعارض والمهرجانات المحلية، وإعداد دراسات للأسواق الواعدة، فضلا عن مساندة الصادرات وتوفير الحوافز التصديرية.

ونوه الوزير بأن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع للوزارة ينفذ حاليا مشروع لتطوير سلسلة القيمة للتمور بواحة سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة بتمويل من الجانب الإيطالى، كما دعمت الوزارة إدراج التمر المصرى كمنتج ذى أولوية فى المشروع الذى تنفذه منظمة الفاو "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية".

وأضاف أن التعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى أثمر عن العديد من الإنجازات التى تضمنت تأهيل كل من مجمع تمور محافظة الوادى الجديد، ومصنع تمور سيوة الحكومى بمحافظة مطروح الذى يجرى استكمال تأهيله حاليا، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، إلى جانب تنظيم 6 دورات من المهرجان الدولى للتمور المصرية بكل من سيوة بمحافظة مطروح ومحافظة أسوان، ودعم مشاركة ممثلى مصانع التمور المصرية بالمعارض والمهرجانات الدولية.

كما وجه الشكر والتقدير للجائزة على دعمها المستمر لخدمة التمور فى كل أرجاء الوطن العربى لتطوير هذا القطاع الواعد من خلال تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمسابقات والندوات العلمية والاصدارات العلمية المتميزة وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية.