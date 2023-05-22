تعليم الجيزة: إلغاء عام دراسى كامل لـ9 طلاب بالإعدادية لحيازة المحمول

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، إلغاء عام دراسى كامل لـ9 طلاب بالشهادة الإعدادية، بإدارات: بولاق الدكرور، الدقى، الهرم، شمال الجيزة والعمرانية، نظرا لحيازتهم الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية ومحاولتهم الغش باستخدامه.





كما تقرر إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين المقيمين وأمن لجان هؤلاء الطلاب، وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير فى عملهم.

وفى سياق متصل، أشاد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بوعى الكثير من أولياء الأمور، لما لاحظه خلال زياراته الميدانية لمدارس هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحانات بأجهزة الهاتف المحمولة وتركه خارج اللجان.

وتحاور سلومة مع أولياء الأمور وقدم لهم الشكر على تفهمهم ووعيهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم، حيث وجدهم يحملون حقائب ممتلئة بالهواتف المحمولة وطمأنهم بأن القيادات تعمل لصالح الطالب وهو من أهم أولوياتهم

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وقد أصدر مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، السبت الماضى، وتستمر حتى الخميس المقبل.