كما تقرر إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين المقيمين وأمن لجان هؤلاء الطلاب، وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير فى عملهم.
وفى سياق متصل، أشاد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بوعى الكثير من أولياء الأمور، لما لاحظه خلال زياراته الميدانية لمدارس هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحانات بأجهزة الهاتف المحمولة وتركه خارج اللجان.
وتحاور سلومة مع أولياء الأمور وقدم لهم الشكر على تفهمهم ووعيهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم، حيث وجدهم يحملون حقائب ممتلئة بالهواتف المحمولة وطمأنهم بأن القيادات تعمل لصالح الطالب وهو من أهم أولوياتهم
اقرأ أيضا| الثانوية العامة 2023.. عقوبات الغش قبل أو أثناء الامتحانات (فيديوجراف)
وقد أصدر مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، السبت الماضى، وتستمر حتى الخميس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الجيزة: إلغاء عام دراسى كامل لـ9 طلاب بالإعدادية لحيازة المحمول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.