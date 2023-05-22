تريزيجيه يسجل ثنائية في تقدم طرابزون سبور ضد قرا جمرك 3-1 بالشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 مايو 2023 09:30 مساءً - تقدم فريق طرابزون سبور الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه ضد فاتح قرا جمرك بنتيجة 3-1 خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "شينول جونيش"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري التركي للموسم الحالي 2022-2023.

سجل أهداف المباراة كل من مارك بارترا ومحمود تريزيجيه هدفين في الدقائق 8، 20، و35 على التوالي لصالح فريق طرابزون سبور، بينما جاء هدف فاتح قرا جمرك مباي دياني في الدقيقة 14.

ويتواجد طرابزون سبور فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى التركى الممتاز برصيد 48 نقطة، جمعها من الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى 6 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 50 هدفاً وتلقى 47.

وشارك محمود تريزيجيه فى الدقيقة 62 من عمر مباراة فنربخشة الماضية، بعدما غاب عن المشاركة مع طرابزون فى مباراة أنقرة جوجو قبل الماضية فى الدورى التركى والتى حسمها فريقه بهدفين دون رد.

وخلال هذا الموسم، شارك تريزيجيه فى 38 مباراة مع طرابزون سبور بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع خمسة.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور من أستون فيلا الإنجليزى فى فترة الانتقالات الصيفية 2022 مقابل أربعة ملايين يورو.

وكان نادى طرابزون سبور أدان ما حدث من ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب تعديه على تريزيجيه وبصقه على لاعب منتخب مصر أثناء سجوده عقب احتفاله بالهدف.

ونشر طرابزون بيانا رسميا عبر موقعه وعبر حسابه على "تويتر" جاء فيه، "هذا مثير للاشمئزاز، ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التى لعبناها مع فنربخشه فى 18 مايو 2023".

وأضاف طرابزون سبور "أنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه، بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وتابع بيان طرابزون، "نتوقع أن يتكاتف جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

وأكمل، "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقة حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".

وخسر طرابزون من فنربخشه بثلاثة أهداف مقابل هدف الخميس الماضي فى الجول 34 من الدوري التركي، وسجل تريزيجيه هدفه بعد ثلاثية فنربخشه.