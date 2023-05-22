محافظ أسوان: أسطول للنظافة يضم 40 سيارة ومعدة بتكلفة 70 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، أنه جار استكمال منظومة النظافة بأسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 70 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022-2023.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان، اليوم الاثنين، سيارات القلاب الجديدة التى دخلت ضمن منظومة النظافة الجديدة بواقع 10 سيارات سعة 5 أطنان، حيث اطمأن على حركة التشغيل للسيارات والقلاب الملحق بها، وكذا جودة محتويات شنطة المستلزمات التى تم توفيرها داخل كل سيارة، وذلك برفقة سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة. وقال المحافظ: "إننا نعمل جاهدين على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكل مدن ومراكز المحافظة". وشدد على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.

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