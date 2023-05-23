الزمالك يتعادل 1/1 مع الداخلية فى الدورى العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 مايو 2023 12:30 صباحاً - تعادل فريقا الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل ان يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة ، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي ، خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي ، خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

فى المقابل، خاض الداخلية المباراة بتشكيل يضم ، فى حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح، الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى ، الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري.

شهدت بداية المباراة حماسا من الفريقين ، وهدد الداخلية مرمى الزمالك فى الدقيقة 10 بعدما لاحت له فرصة محققة لهز الشباك، لكن حكم الراية يشير باحتساب التسلل، كما أنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرماه من انفراد تام فى الدقيقة 14، وفى الدقيقة 21 نجح سيف الجزيرى فى تسجيل هدف الزمالك الأول من رأسية مستغلا عرضية متقنة من شيكابالا.

وأنقذ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك مرمى فريقه من استقبال هدف التعادل فى الدقيقة 40، بعد أخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك ليحفاظ على تقدم فريقه فى الشوط الأول بهدف نظيف.

والغى الحكم الدولى محمود البنا هدفا للزمالك فى الدقيقة 73 من عمر المباراة سجله سيف الجزيرى بداعى التسلل، وأهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء فى الدقيقة 75 بعدما اصطدمت بالعارضة.

وفى الدقيقة 84 نجح سمير فكرى لاعب الداخلية فى ادراك التعادل للداخلية فى شباك الزمالك، من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا بعد عرقلة رشيد أحمد داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض، لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 1 - 1.