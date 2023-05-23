الأرصاد: ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، لافتة إلى تهيؤ الفرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.