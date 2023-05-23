الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه من المتوقع أن يسود، خلال هذه الفترة، طقس حار على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية، مائل للحرارة لى السواحل الغربية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كاشفة عن طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الغربية، معتدل على باقى الأنحاء.

ويسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد.