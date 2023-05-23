طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان العلوم اليوم

جدة - نرمين السيد - وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة أمس الإثنين، الامتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية. وبدأ الطلاب الامتحان الأربعاء الماضى، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الامتحان يوم الخميس الموافق 2023 ـ 5ـ 18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 20 مايو 2023، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأدوا أمس الأحد الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

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