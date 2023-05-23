تاج الدين: لدينا مخزون استراتيجى من الأدوية فى مختلف التخصصات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين, مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية, أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجى من الأدوية فى مختلف التخصصات, مشيرا إلى أن أسعار الدواء فى مصر الأرخص عالميا و88% من الأدوية يتم إنتاجها محليا.





وقال تاج الدين, خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الإثنين, إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى إنشاء مدينة الدواء لصناعة الأدوية التقليدية أو غير التقليدية, علما أن هناك 177 شركة دواء فى مصر تعمل على تغطية حاجة السوق المحلى من الدواء.

واعتبر أن وجود صناعة دوائية قوية تساهم فى خدمة الدولة المصرية, كما أن هناك تسهيلات وامتيازات كبيرة فى الاستثمار بصناعة الدواء, خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج وإعفاء المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من القيمة المضافة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية, إلى أن تسعير الأدوية مبنى على مجموعة من المعايير المختلفة, كما أن هيئة الدواء هى من تحدد أسعار الدواء, وتعد أسعار الدواء فى مصر هى الأرخص فى العالم, وهذا الأمر حقيقة, علما أن الدولة تضخ ملايين الدولارات من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الطبية, فيما تتجه بعض شركات الأدوية رفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية.

وعن بيان منظمة الصحة حول وجود وباء جديد, قال عوض تاج الدين, إن رصد أى أوبئة من المحتمل انتشارها يدخل فى إطار عمل منظمة الصحة العالمية, على غرار ما حدث فى فيروس كورونا, موضحا أنه لا توجد أى أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد, كما أن المنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها.

وتابع "الهدف من بيان منظمة الصحة العالمية حول وجود وباء جديد قد يحدث قريبا, توخى الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة", مضيفا أن هناك العديد من البيانات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول انتشار أوبئة, ولكن هذا الأمر من أجل اتخاذ التدابير الوقائية.

وأضاف تاج الدين, أن وزارة الصحة فى مصر بها لجنة لرصد ومتابعة أى نشاط وبائى واتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار أى فيروس.