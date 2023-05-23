طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. وعن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 34 21 العاصمة الإدارية 34 20 6 اكتوبر 33 20 بنهــــا 34 21 دمنهور 33 20 وادي النطرون 34 22 كفر الشيخ 33 22 المنصورة 33 19 الزقازيق 34 21 شبين الكوم 34 21 طنطا 33 20 دمياط 29 19 بورسعيد 30 20 الإسماعيلية 33 20 السويس 32 21 العريش 30 18 رفح 30 18 رأس سدر 34 20 نخل 32 13 كاترين 30 11 الطور 33 22 طابا 32 20 شرم الشيخ 36 23 الإسكندرية 27 18 العلمين الجديدة 26 18 مطروح 24 19 السلوم 25 18 سيوة 30 20 رأس غارب 35 23 الغردقة 36 23 سفاجا 36 22 مرسى علم 36 23 شلاتين 32 23 حلايب 31 24 أبو رماد 29 23 رأس حدربة 29 23 الفيوم 35 22 بني سويف 35 22 المنيا 36 23 أسيوط 36 23 سوهاج 38 23 قنا 40 24 الأقصر 41 23 أسوان 42 25 الوادي الجديد 39 23 أبوسمبل 40 24

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