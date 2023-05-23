انطلاق الاجتماع الإقليمى «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية» اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى يقام فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ.





يأتى ذلك تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية. وتقدمت مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى الدورة (42) التى عقدت فى الدوحة، بمبادرة لعقد أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية تستضيفه مصر، بهدف رسم رؤية عربية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي، وتفعيل الشراكات لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن العربي، وخلق أرضية مشتركة يحصد ثمارها الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية فى الدول العربية.

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