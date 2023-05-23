تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى العربى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تحرص دائما على الاستمرار فى تعزيز دورها القومى فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك وأنها حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية وحريصة أيضا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، مرحبا بأطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وقال الرئيس السيسى فى كلمة ألقاها نيابة عنه حسن شحاتة وزير القوى العاملة أمس فى افتتاح مؤتمر العمل العربى بالقاهرة، أن مصر اليوم وهى تبنى جمهوريتها الجديدة راغبة فى تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، وتتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا فى سياق أوسع من العمل الجماعى والحوار الاجتماعى والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية فى عملية التنمية، التى نتطلع إليها جميعا فى إطار منظومة صلبة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، خاصة أن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة تستدعى من أمتنا العربية إعطاء العمل العربى المشترك أولوية لتكون نموذجا مشرفا لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار فى بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق كما تستدعى الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.

وأعرب الرئيس فى ختام كلمته عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة فى النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعى فى البلدان العربية لتواكب التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة فى سوق العمل العربى والدولى وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة وحماية اجتماعية ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يضمن كرامة وحق الجميع فى مجتمع متوازن، يعيش فيه الجميع بكرامة.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان فى قصر القبة، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقة وبالزيارة الرسمية الأولى لسلطان عمان إلى مصر.

وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان فى مختلف المجالات.

وأعقب ذلك، توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد مسجد مصر الذى يعد أحد أكبر المساجد فى العالم، بسعة 107 آلاف مصل.

كما تفقد السلطان هيثم بن طارق مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح مفصل حول دار الأوبرا، وهى أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط وتستوعب نحو 2200 مقعد للجمهور.

وتضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أيضا مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركسترا الموسيقية والمكتبات والمتاحف مثل متحف العاصمة ومتحف الفن.

وكان الرئيس السيسى فى وداع السلطان هيثم بن طارق بمطار القاهرة.

وألقت صحيفة الشروق الضوء على إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استهداف مصر لتسريع الوصول بإنتاج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، على أن نصل إلى نسبة 60% بحلول عام 2040.

وقال شاكر، إنه منذ اللحظة الأولى يتم العمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: «تجاوزنا جميع المشكلات فى العجز بالقدرات المتاحة».

وكشف أن مصر لديها ربط كهربائى مع عدد من الدول، مع الأردن، ليبيا، والسودان.. مشيرا إلى تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح أمس، خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجد الدين بركات، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن «تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية»، مثل: اليونان وإيطاليا.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة مصر بتوفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء على الانقطاع المتكرر، وتأكيده أنه مسألة أمن قومى، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة تمكننا من الزيادة فى إنتاجية الكهرباء إلى نحو 30 جيجاوات فى 6 سنوات فقط وهو أمر غير مسبوق وأثار الإعجاب فى العديد من المحافل الدولية.

وأشار شاكر إلى أهمية محطات سيمنس العملاقة التى حولت مصر من دولة تعانى أزمة فى الكهرباء إلى دولة مصدرة، لافتا إلى أن الفضل فى دخول المحطات الثلاث يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: «كنا نستهدف محطة أو اثنتين، إلا أن الرئيس تدخل ووجه بإدخال المحطة الثالثة».

وتابع أنه تم إدخال 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف العام فقط من خلال تنفيذ محطات سيمنس الثلاث، مشيرا إلى أن شركة سيمنس نفسها قالت نفذنا هذه المحطات فى وقت قياسى، لاسيما وأننا كنا نتصدى لأى مشكلات قد تثار فورا فى الاجتماعات الأسبوعية بين الشركة والمقاولين ، منوها إلى أن كفاءة محطات سيمنس العملاقة قللت من استخدامنا للوقود.

وأوضح شاكر أن تصدير الكهرباء يحتاج من 5 إلى 7 سنوات لإنشاء الخطوط الخاصة بها وقال: «وهذا يعنى أننا لن نعلن عن تصدير الكهرباء والدخل من العملة الأجنبية إلا بعد عام».

ولفت إلى أن التصدير لقبرص سيمر عبر اليونان لأن خطوط قبرص لا تتحمل التصدير المباشر، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: «لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعى هذا الأمر».

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لم تستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدت على المصنع محليا، مضيفا: «لقد أوجدنا صناعة وطنية فى هذا المجال».

وأشار الوزير إلى أن شركة هواوى عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، قائلا: "رفضت ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التى تصنع العدادات المحلية وطلبت زيادة الإنتاج وهو ما نجحنا فيه".