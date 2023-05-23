أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - شرم الشيخ

تبدأ فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى يقام على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، وتنظمه مصر ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

القاهرة

يستأنف ملتقى "شبهات وردود" بالجامع الأزهر الشريف فعالياته الأسبوعية، وذلك بعد توقفه طوال شهر رمضان الماضى، ويتناول فى أولى حلقاته تفنيد شبهة "انتشار الإسلام بالسيف"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر.

المنامة

تستضيف مملكة البحرين الاجتماع الأول للجنة الدائمة للحوار الإسلامى المسيحى بين مجلس حكماء المسلمين والفاتيكان.

أبوظبى

يستضيف مركز أبوظبى الوطنى للمعارض حفل توزيع جوائز الفائزين بـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب"، التى يتم منحها للمثقفين والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم فى مجالات التأليف، والترجمة فى العلوم الإنسانية التى لها أثر واضح فى إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية.

الرياض

تستضيف السعودية منتدى المنافسة العربى الرابع، والذى تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "الأو إى سى دى"، على مدى يومين، بمشاركة أجهزة المنافسة بالدول العربية، وبحضور أكثر من 15 خبيرا وممثلا لأجهزة ومنظمات دولية معنية بالمنافسة.

بيروت

تنعقد جلسة للجان المشتركة بـ مجلس النواب اللبنانى، فى العاشرة والنصف صباحًا، لدراسة جدول أعمال من ثلاثة بنود.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى ملتقاه السنوى المفتوح حول حماية المدنيين فى مناطق الصراعات المسلحة، وذلك فى جلسة عامة بمقر المجلس فى نيويورك.

بكين

يبدأ رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين زيارة رسمية إلى الصين، تستمر لمدة يومين.

الإسكندرية

تبدأ المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية تحت عنوان "بلدى أمانة"، وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة ندوة حول "العلم المفتوح"، يشارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين.

القاهرة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره إنبى، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز.

القاهرة

تشهد الكرة الأرضية، على مدى يومين، ظاهرة اقتران رباعى بديع للقمر مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" وكوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، والنجم "بولوكس Pollux فى برج الجوزاء/ التوأمان".