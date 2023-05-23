عاجل.. السيسى يوقع رسالة ترحيب باجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالة الترحيب: يسعدنى الترحيب بكم بمدينة شرم الشيخ فى وطنكم الثانى مصر، لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية، التى تتزامن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، قارتنا الأم الغالية.

إن اجتماعكم هذا العام ينعقد فى ظل ظرف عالمى دقيق، تواجه فيه دول العالم تحديات متشابكة، وتعقيدات غير مسبوقة، تظهر آثارها فى موجات تضخمية قوية، واضطرابات حادة فى سلاسل التوريد العالمى، بما يضغ ضغوطا متصاعدة على اقتصاديات الدول النامية، وعلى رأسها دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجموعة البنك الإفريقى للتنمية.

وتابع: فى هذا الصدد فإننى أؤكد ثقتى وتطلعى إلى نجاح هذا الاجتماع الهام فى إجراء مناقشات مثمرة حول الهيكل المالى العالمى، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يحقق أهدافنا المشتركة ويسهم فى تطوير وتعزيز الاستجابة الإفريقية للتحديات العالمية.