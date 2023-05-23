عاجل.. السيسى يجرى حوارا مع مسؤولى مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

جدة - نرمين السيد - وفور وصول الرئيس، أجرى حوارا مع مسؤولى مجموعة البنك الإفريقى للتنمية. كما وقع الرئيس السيسى، بعد ذلك رسالة الترحيب بحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية. وتشهد الاجتماعات حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من 81 دولة وحوالى 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وتأتى الاجتماعات فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل المجالات، وخصوصا من الناحية الاقتصادية، ويتولى محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبد الله، منصب رئيس مجلس محافظى البنك الإفريقى للتنمية فى دورته الحالية.

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