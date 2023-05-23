السيسى يصل مقر افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية، التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

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