محافظ الدقهلية يحيل 75 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة

جدة - نرمين السيد - أحال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، 75 محضرا تموينيا متنوعا، تم تحريرها خلال حملات على الأسواق والمخابز بنطاق بنى عبيد المطرية ونبروه وطلخا، إلى النيابة العامة.





وجاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحالّ وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحالّ بيع السلع؛ لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، أن الحملات شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز بنى عبيد المطرية ونبروه وطلخا وتم تحرير 75 محضرا من المخالفات التموينيه المتنوعة.

وأشار دايرة إلى أن الرقابة التموينية تمكنت من ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة و45 كيلو لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشددا على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.